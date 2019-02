In der Botschaft, die der Papst traditionell vor einer Reise an die Bürger des Gastlandes richtet, bezeichnete Franziskus die Vereinigten Arabischen Emirate als "Modell des Zusammenlebens, der menschlichen Geschwisterlichkeit und der Begegnung verschiedener Zivilisationen und Kulturen". Er hob den "Respekt vor der Verschiedenheit" hervor, der dort gelebt werde. Diese Haltungen entsprechen dem, was dieser Papst als Pontifex – Brückenbauer – versucht in seinem Pontifikat zu verwirklichen. Franziskus will zeigen, dass es trotz Unterschieden in Kultur und Religion möglich sein muss, miteinander in einen friedlichen Dialog zu treten.