Es ist der Erfolg von Jimmie Åkesson, dem 39-jährigen Vorsitzenden der Schwedendemokraten. Er hat der Partei einen bürgerlichen Anstrich verpasst und sie so für viele wählbar gemacht, sogar für ehemalige sozialdemokratische Wähler. Jetzt will Åkesson mehr. Er will die Macht: "Wir werden unglaublich viel Einfluss auf die schwedische Politik bekommen", sagt er in der Nacht vor seinen Anhängern, die er mit "Schwedenfreunde" anspricht. Er fordert die konservativen Parteien auf, mit ihm zu koalieren und so die sozialdemokratische Regierung abzulösen. Eine Mehrheit hätten sie jedenfalls im Parlament.