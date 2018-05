Wenn Kim verspricht, über Denuklearisierung verhandeln zu wollen, meint er damit außerdem etwas völlig anderes als Moon oder US-Präsident Donald Trump. Das hat er seinen Diplomaten in einer geheimen Richtlinie schon vor langem deutlich gemacht. Es gehe niemals um die vollständige Aufgabe des Atomwaffenarsenals, so berichtete es Nordkoreas höchstrangiger Überläufer Thae Yong Ho, sondern um Abrüstung. Nicht einseitig, sondern auf beiden Seiten der Grenze. Kim will letztlich einen Rückzug der USA aus Südkorea, ein Ende der übermächtigen Schutzmacht im Süden. Die gefährlichste Waffe der Welt wird Kim nie aus den Händen geben, sie ist seine Überlebensversicherung. Und immer noch strebt Kim wie sein Vater und Großvater nach wie vor die Vereinigung der beiden Koreas unter der Führung des Nordens an.