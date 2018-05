Kim Jong Un und Moon Jae In geben sich die Hand. Quelle: Uncredited/KBS via APTN/AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zu Südkorea aufschlagen. Beim historischen Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im Grenzdorf Panmunjom sprach er von einem "neuen Anfang": "Wir können eine bedeutende Vereinbarung erreichen." Sie müsse aber umgesetzt werden.



Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hatte Kim zuvor die Grenze überquert. Er wurde direkt an der Demarkationslinie von Moon empfangen.