Die ersten per humanitärem Korridor geretteten Flüchtlinge.

Die geretteten 162 Flüchtlinge kommen aus dem Jemen, Somalia, Eritrea und Äthiopien. Sie haben zuletzt in libyschen Lagern gelebt - und wurden vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) nicht nur als Flüchtlinge anerkannt, sondern auch als besonders verletzlich eingestuft. Es sind Kinder, Familien, Schwache, Kranke und Senioren, auch ein drei Wochen altes Baby. Am Freitagabend sind sie die Ersten, die von italienischen Militärfliegern über einen humanitären Korridor in Sicherheit gebracht werden.