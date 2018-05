Das sogenannte Thomas-Feuer hat gewaltige Flächen zerstört. Quelle: Uncredited/European Space Agency/NASA/dpa

Feuerwehrleute in Kalifornien haben den größten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates fast unter Kontrolle gebracht. Das Feuer sei zu 91 Prozent eingedämmt, teilte die US-Waldbehörde mit. Derzeit kämpften 665 Feuerwehrleute gegen die Flammen.



Der Flächenbrand hat sich in den vergangenen knapp vier Wochen durch insgesamt 1.140 Quadratkilometer Wald und Buschwerk nur knapp nördlich von Los Angeles gefressen. Das Feuer hat bislang 1.063 Gebäude zerstört.