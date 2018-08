Prinz William legt einen Blumenkranz in Yad Vashem nieder. Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der britische Prinz William hat zum Auftakt seines historischen Besuchs in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung 1948 vor 70 Jahren.



Der Herzog von Cambridge traf dort zwei Holocaust-Überlebende. Prinz William legte einen Kranz in der Gedenkstätte nieder. In Jerusalem wird er unter anderem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen.