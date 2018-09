Die Stadt Wien hatte Besserung gelobt. Archiv Quelle: Helmut Fohringer/apa/dpa

Das historische Zentrum von Wien bleibt vorerst Weltkulturerbe. Das UNESCO-Welterbekomitee will erst im kommenden Sommer entscheiden, ob es die Auszeichnung zurücknimmt, wie es bei seiner Sitzung in Bahrain entschied.



Das Komitee kritisiert unter anderem ein geplantes 66 Meter hohes Hochhaus am Heumarkt und einen schlechten Schutz des Kulturguts. Deswegen war Wien 2017 auf die Rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gekommen. Das Welterbekomitee will ein Experten-Urteil abwarten.