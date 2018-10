Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus mahnt, zum Schutz vor Populismus immer wieder an schreckliche Kriege der Vergangenheit zu erinnern. Dies sei besonders bedeutend für Generationen, die die Weltkriege nicht mehr erlebt haben, sagte er in Rom. "Es ist wichtig, dass sie die Anfänge des Populismus' kennen".



Dabei erinnerte er an die Machtergreifung durch Hitler 1933, die nie in Vergessenheit geraten dürfe. Als weiteres Beispiel, wie leicht Hass zu säen sei, nannte er die Spaltung der Kirche nach der Reformation.