Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt gegen zwei Beamte der Bundespolizei und ein ehrenamtliches Mitglied der Rosenheimer Sicherheitswacht wegen des Verdachts der Volksverhetzung und dem Zeigen des "Hitlergrußes". Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mit.



Die Beschuldigten seien "offenbar alkoholisiert" gewesen. Sie hätten sich privat in einem Lokal aufgehalten und Nazi-Sprüche geäußert. Die Bundespolizei in Potsdam meldete die Suspendierung ihrer Beamten.