1. (Vorjahr: 7.) Hito Steyerl (im Bild), Videokünstlerin aus Deutschland.

2. (24.) Pierre Huyghe, Künstler aus Frankreich. Im Vorjahr: Platz 24.

3. (43.) Donna Haraway, Naturwissenschaftshistorikerin aus den USA.

4. (2.) Adam Szymczyk, Künstlerischer Leiter der documenta 14 aus Polen.

5. (4.) David Zwirner, deutscher Galerist in New York.

6. (1.) Hans Ulrich Obrist, Kurator aus der Schweiz.

7. (3.) Iwan & Manuela Wirth, Galeristen aus der Schweiz.

8. (29.) Thelma Golden, Direktorin des Studio Museums in Harlem.

9. (neu) Bruno Latour, Soziologe und Philosoph aus Frankreich.

10. (27.) Gavin Brown, Galerist in New York.



Auszug aus der Rangliste "2017 Power 100" des britischen Magazins ArtReview.

Bildquelle: dpa