"Die größte Arbeit war also, die Hits zu bekommen." Auch heute kümmert sich ein Kreativteam um die Umsetzung. Alle vier Partner - die Plattenfirmen sowie "Bravo" - haben ein Mitspracherecht und lassen Expertise einfließen - "und auch viel Herzblut", sagt Tutzeck von Sony: "Bravo Hits ist eine Art Familienprodukt." Ein Ende der Reihe sei keinesfalls in Sicht. "Die Bravo-Reihe einzustellen, wäre in etwa so, als würde man Bayern München aus der Fußball-Bundesliga werfen", scherzt der Musik-Experte. Solange es gelinge, die Zielgruppe zu begeistern, werde es die "Bravo Hits" geben - digital und analog.