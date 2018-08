Runtergedrosselt: das Kernkraftwerk Philippsburg. Quelle: dpa

Weil die Wassertemperaturen in den Flüssen wegen der Hitzewelle steigen, müssen die ersten Atomkraftwerke in Deutschland ihre Leistung herunterfahren. Am Oberrhein wurde der kritische Bereich erreicht und das Atomkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg drosselte seine Leistung, wie der Betreiber EnBW am Dienstag mitteilte. Auch die Kernkraftwerke Grohnde und Lingen in Niedersachsen drosselten ihre Leistung. Andere Kraftwerke in Deutschland und Europa könnten folgen.