Die gestressten Fledermäuse greifen vermehrt Menschen an.

Quelle: Stefan Thomas/ZB/dpa

Wegen der andauernden Hitze in Australien greifen Fledermäuse dort vermehrt Menschen an. Behörden warnen vor weiteren Beiß- und Kratzattacken der gestressten Tiere, wie ABC berichtete. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es nördlich der Metropole Sydney sieben solcher Angriffe gegeben.



Das ungewöhnlich heiße Wetter sei eine Belastung für Fledermäuse. Verwirrt fielen einige Tiere von Bäumen und verfingen sich in Stromleitungen. Menschen seien beim Versuch zu helfen attackiert worden.