Badende sitzen auf den Kiesbänken an der Isar in München.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Am Wochenende wird es mit Temperaturen von bis zu 39 Grad erneut heiß in Deutschland. Der wärmste Tag wird nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes der Sonntag. Doch auch am Samstag sollen die Spitzenwerte nur leicht darunter liegen.



Die Kommunen in Deutschland fordern angesichts von Hitze und Trockenheit zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser auf. Verbraucher sollten demnach abwägen, ob der Wasserverbrauch auch wirklich erforderlich sei, etwa bei der Gartenbewässerung.