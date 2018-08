Blitze über einem Feld in der Region Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kräftige Gewitter haben mancherorts in Deutschland die heiß ersehnte Abkühlung gebracht. Doch die Unwetter richteten auch Schäden an und die Hitze kehrt schnell zurück. Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt schlug ein Blitz in eine Scheune ein, zehn Menschen wurden verletzt.



Und bereits an diesem Sonntag macht sich wieder Hochdruckeinfluss breit, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Sonne kann erneut kräftig einheizen und die Temperaturen wieder auf Werte um die 30 Grad treiben.