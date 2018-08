Abkühlung im Wasser- tausende Besucher bescheren den Freibädern am ersten Augustwochenende einen Rekord. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Deutschland hat am ersten August-Samstag die Sommerhitze genossen - aber auch geächzt. Tausende strömten in Freibäder, einige standen im Stau. Zunächst war es überall heiß, für den Abend sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Südosthälfte Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm voraus. Auch im Norden sollte es vereinzelt Gewitter und leichte Abkühlung geben. In der Nacht zum Sonntag sollten die Unwetter nachlassen. Abseits der Hitzegewitter bleibt es sehr heiß. Im Rhein-Neckar-Raum und am Oberrhein erwarteten Meteorologen Temperaturen bis 38 Grad. An der See ist es mit 22 Grad etwas angenehmer. Ein Überblick: