Japans Regierungschef Shinzo Abe besuchte die Katastrophengebiete erneut und sagte weitere Hilfe für die Betroffenen zu. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, besichtigte Abe am Freitag in Seiyo in der Präfektur Ehime beschädigte Häuser und unterhielt sich mit Bewohnern, die sich an den Aufräumarbeiten beteiligten.