"Trockenfutter". Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Bundesregierung will sich in der Kabinettssitzung am Mittwoch mit den Folgen der Dürre für die Landwirtschaft befassen. Das teilte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit.



Laut Klöckner gibt es aber ein sehr unterschiedliches Bild. "Während die Winzer mit einem sehr guten Jahrgang rechnen dürfen, treibt andere die Sorge um ihre Existenz um. Das nehme ich sehr ernst." Ein eindeutiges Bild werde erst nach der Erntebilanz Ende August vorliegen. Dann werde über Hilfen entschieden.