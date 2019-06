Auch in diesem Sommer gab es schon wieder Pannen: Am Dienstag waren in zwei Regionalzügen bei Düsseldorf die Klimaanlagen gestört. Verletzte gab es nicht, dennoch rief die Bahn Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof. "Wir machen das vorsorglich", teilte die Bahn mit. Auch in den sozialen Medien gibt es viele Posts, in denen Fahrgäste von ausgefallenen Klimaanlagen berichten. "Liebe Bahn, wenn die Klimaanlage ausfällt und Sie keine Ersatzplätze zur Verfügung haben, hilft der Hinweis, sich an das Zugpersonal zu wenden, auch nichts", beschwerte sich eine Kundin auf Twitter.