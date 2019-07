Weiße Farbe auf Bahnschienen.

Quelle: ÖBB/dpa

Große Hitze kann Bahnschienen verbiegen. Ob das mit dem Anstrich weißer Farbe verhindert werden kann, wird jetzt getestet. Die Österreichischen Bundesbahnen haben bei Bludenz rund 60 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee gerade fünf Kilometer Schienen weiß angemalt.



Die Schweizerischen Bundesbahnen testen weiße Farbe an heißen Tagen auf Abstellgleisen in der Nähe von Solothurn. Auch die Deutsche Bahn hat seit Anfang Juli einen Versuch auf einem Testgelände laufen.