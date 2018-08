40.000 Honigbienen haben gestern einen Hotdog-Stand auf dem Times Square in New York belagert. Nach Medienberichten hatten sie sich auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren Bau auf einem der Dächer verlassen hatten.



Passanten machten einen großen Bogen um den Würstchenstand. Die Polizei schickte zwei Spezialisten, um die Tiere einzusammeln. Nach 45 Minuten waren sie sicher in einem Behälter verstaut und auf dem Weg in die neue Heimat auf Long Island.