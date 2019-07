Cafe-Besucher sitzen in Frankreich im Schatten einer Markise.

Quelle: -/XinHua/dpa

Mit der Hitzewelle ist in Frankreich erstmals die 45-Grad-Marke geknackt worden. In verschiedenen Orten im Süden des Landes wurden mehr als 45 Grad gemessen, wie der französische Wetterdienst mitteilte. Dazu zählte der Ort Gallargues-le-Montueux mit 45,9 Grad.



Die Gemeinde liegt im Departement Gard. Es ist eines der vier Departements, in denen der Wetterdienst für Freitag wegen der Hitze Alarmstufe Rot ausgerufen hatte. Der bisherige Rekord lag bei 44,1 Grad, er stammte aus dem August 2003.