"Diese Hitze wird sich nur noch weiter verstärken", sagte die Meteorologin Diana Eadie am Mittwoch. Für Teile des Bundesstaates New South Wales wurden für Donnerstag Temperaturen von um die 45 Grad vorhergesagt. In Australiens größter Stadt Sydney, der Hauptstadt von New South Wales, sollen die Temperaturen am Samstag sogar auf über 46 Grad steigen.