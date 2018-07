Wenn das ein nationales Ausmaß hat, dann kann der Bund wie 2003 auch mit Finanzen helfen. Julia Klöckner

"Erstmal wissen wir und sehen wir, dass es bei ganz vielen Landwirten um die blanke Existenz geht", sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner am Montagabend im ZDF heute journal. Die Bauern hätten nicht im Griff, wie die Ernte ausfalle, "und von der Ernte lebt eine ganze Familie". Allerdings sei die Situation in Deutschland nicht überall schlecht. In Rheinhessen beginne die Weinernte beispielsweise so früh wie nie zuvor. Des einen Leid sei des anderen Glück, sagte Klöckner.