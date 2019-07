Dass die USA ein Land der Klimaanlagen sind, hat laut Thomas Auer nicht nur mit der Hitze zu tun. "In weiten Teilen der USA gibt es eine sehr hohe Luftfeuchte mit geringer nächtlicher Abkühlung", sagt der Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der TU München. Und Marcel Schweiker vom Karlsruher Institut für Technologie findet: "Die Baukultur unterscheidet sich zum Glück zwischen USA und Deutschland. Die oft viel einfachere und billigere Bauweise in den USA fördert den Bedarf an aktiver Kühlung."