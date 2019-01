Der Süden Australiens wird von einer neuen Hitzewelle heimgesucht. Nördlich von Adelaide wurden 49,5 Grad gemessen, es wurde erwartet, dass noch heute die 50-Grad-Marke geknackt wird. In Adelaide selbst stiegen die Temperaturen auf 47,7 Grad - ein neuer Rekord; der alte hatte seit 1939 Bestand. Hitzerekorde wurden in mehr als 13 Städten im Süden des Landes gebrochen. In den Bundesstaaten Victoria und New South Wales im Südosten sollte es demnach auch zu den Feiern zum Nationalfeiertag "Australia Day" am Samstag brütend heiß werden.