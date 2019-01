Den heißesten Tag seit Beginn der Messungen erlebte Melbourne am 7. Februar 2009 mit 46,4 Grad. Dieser "Black Saturday" brannte sich ins kollektive Gedächtnis ein. Durch Waldbrände kamen 173 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 Häuser in Victoria wurden ein Raub der Flammen. Der "Black Saturday" war der heißeste je gemessene Tag in einer Großstadt in Down Under - bis die Temperaturen am Donnerstag in Adelaide 46,6 Grad erreichten.