Badegäste im Berliner Prinzenbad in Kreuzberg. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der ungewöhnlich heiße Sommer hat die Menschen scharenweise in die Schwimmbecken getrieben - viele Freibäder in Deutschland steuern auf einen Besucherrekord zu, ergab eine bundesweite Umfrage.



Knapp 740.000 Badegäste zählten bisher die städtischen Freibäder in Köln. Mit 80.000 weiteren würde das bisher beste Jahr 2013 übertroffen. "Wir haben die Hoffnung auf ein neues Rekordjahr", sagte ein Sprecher von KölnBäder. Ein Wermutstropfen: In Berlin gab es dieses Jahr bereits Einlass-Stopps.