Ein griechischer Löschhubschrauber im Einsatz. Archivbild

Quelle: epa ANA Simela Pantzartzi/ANA-MPA/dpa

Auf der Halbinsel Lagonisi bei Athen ist in sengender Hitze ein großer Brand ausgebrochen. Der Brandherd liegt in der Nähe einer Wohngegend, etliche Häuser wurden evakuiert, berichtete der griechische Nachrichtensender Skai. Löschfahrzeuge, Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden.



Ein Mann soll das Feuer versehentlich verursacht haben, er wurde vorläufig festgenommen. In Griechenland erreichten die Temperaturen am Wochenende örtlich bis zu 40 Grad.