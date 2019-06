Ein Hubschrauber löscht einen Waldbrand in Griechenland. Archiv

Quelle: Yorgos Karahalis/AP/dpa

In Griechenland sind wegen der hohen Temperaturen und Trockenheit mehrere Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Der größte Brand tobte auf der Halbinsel Lagonisi bei Athen. Auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern wurden die Flammen laut Feuerwehr gelöscht.



Ein 76-Jähriger wurde festgenommen, weil er laut Polizei das Feuer versehentlich verursacht haben soll. In Griechenland erreichten die Temperaturen am Wochenende bis zu 40 Grad. Ab Dienstag sollten die Temperaturen wieder sinken.