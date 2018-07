In diesen Tagen glüht der Asphalt nicht nur in Actionfilmen. Bei sengender Hitze weitet sich der Beton auf Autobahnen aus und es gibt nur einen Ausweg, nämlich nach oben. Zu sogenannten "Blow-ups" kommt es laut ADAC vor allem bei alten Betonautobahnen. Bei stetigen Temperaturen über 30 Grad passieren solche Zwischenfälle immer wieder, zuletzt auf der A27. Bei den meisten betroffenen Autobahnen seien laut ADAC jedoch bereits Maßnahmen getroffen worden, um die Hitzeprobleme zu beheben.



Auch die Verkehrslage bleibt nach ADAC-Angaben schlecht, besonders am Wochenende. Seit dieser Woche befinden sich alle Bundesländer in den Sommerferien und während die einen mit dem Auto in den Urlaub aufbrechen, enden die Ferien für Urlauber aus Rheinland-Phalz, Hessen oder dem Saarland. Der geübte Ferien-Autofahrer kann sich schon denken, was das bedeutet: Stau in beide Richtungen.