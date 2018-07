Urlaub auf Balkonien macht in den nächsten Tagen viel Spaß. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Rechtzeitig zu den am Montag beginnenden Hundstagen dreht der Sommer richtig auf. In dieser Woche wird es von Tag für Tag heißer - die bislang heißeste Woche des Jahres steht bevor. Die Temperaturen von Montag nennt der Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach "noch moderat".



Erwartet werden 25 Grad, am Oberrhein wird es wärmer. Dienstag und Mittwoch steigt die Hitze dann bundesweit fast überall über die 30-Grad-Marke. Auch nachts bleibt es warm.