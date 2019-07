heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Flächenbrände haben in Südfrankreich mehrere Häuser und Hunderte Hektar Land zerstört. Die Feuersbrunst fällt mit extrem hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen in der Region zusammen. Im Departement Gard war mit 45,9 Grad am Freitag ein neuer französischer Temperaturrekord gemessen worden.



Dort beschädigten die Flammen nun zehn Gebäude oder verbrannten sie ganz, wie französische Medien berichteten. Insgesamt wurden laut dem Radiosender France Bleu mehr als 550 Hektar Land verbrannt.