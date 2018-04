Bei dem Großbrand sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Quelle: Uncredited/VnExpress/dpa

Bei einem Großbrand in der vietnamesischen Millionenmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt sind mindestens 13 Bewohner eines Wohnkomplexes ums Leben gekommen. Weitere 28 Menschen mussten nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden, einige mit lebensgefährlichen Verletzungen.



Das Feuer brach mitten in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in der Tiefgarage der 20-stöckigen Anlage aus. Die Behörden schlossen auch Brandstiftung nicht aus.