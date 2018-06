Skeklett eines Ur-Elefanten "Gomphotherium" in einem Museum. Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Ein Mineraliensammler aus Bayern hat in Vorarlberg in Österreich Backenzähne von einem Millionen Jahre alten Ur-Elefanten gefunden. Der Hobbygeologe habe 2017 am Pfänder in den Allgäuer Alpen eigentlich nach bestimmten Schnecken gesucht, als er auf glänzende Fragmente stieß, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.



Später identifizierten Experten den Fund als Teile von Backenzähnen eines Gomphoteriums. Dieser Ur-Elefant soll vor mehr als 15 Millionen Jahren gelebt haben.