Blauer Himmel dürfte viele Bürger ins Freibad locken. Archivbild

Quelle: Annette Riedl/dpa

Am Wochenende bringt Hoch "Pia" sonniges und heißes Wetter nach Deutschland. Am Sonntag klettern die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst gar auf bis zu 32 Grad. Mancherorts soll es aber gewittern.



Am Freitag ist es nur im Norden wolkig bei Temperaturen zwischen 16 bis 21 Grad. Sonst erreichen sie 19 bis 24 Grad. Tags darauf wird es meist sonnig mit Höchstwerten von 24 bis 29 Grad. Am Sonntag schließlich sorge das Hoch fast überall für blauen Himmel mit Temperaturen zwischen 25 bis 32 Grad.