In der Nacht zum Sonntag geht es los. Dann sinken die Temperaturen in Deutschland erstmals verbreitet unter minus 10 Grad. In der klaren und trockenen Luft kühlt der Boden besonders effektiv aus. Klare Luft in der Nacht, das bedeutet aber auch viel Sonne am Tag. Knapp elf Stunden sind astronomisch derzeit möglich und die bekommen wir in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen bis Bayern auch.