Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen Besucherin Jerry aus San-Francisco

Gejohle hallt durch die Straßen Kawasakis. Eine Gruppe von Japanern trägt unter anfeuernden Rufen einen heiligen Schrein mit senkrechtem Holz-Penis auf den Schultern durch die Straßen. "Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen", sagt Amerikanerin Jerry, die mit ihrer Freundin Jennifer das Festival besucht. "Als ich davon hörte, dachte ich: Sowas gibt's echt?!" So wie die Touristinnen aus San Francisco zog es am Sonntag zahlreiche Besucher aus aller Welt in die Tokioter Nachbarstadt Kawasaki.