Eine Maschine von Jet Airways in Mumbai. Symbolbild

Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

Die hoch verschuldete indische Fluggesellschaft Jet Airways hat all ihre heutigen internationalen Flüge storniert. Nur noch 14 der 119 Flugzeuge der Airline seien in Betrieb, sagte ein Sprecher. Die Piloten hatten bereits angedroht, wegen ausstehender Gehaltszahlungen ab Montag zu streiken.



Jet Airways war die erste private Fluggesellschaft Indiens. In den letzten Monaten machte ihr vor allem die Konkurrenz durch Billigflieger zu schaffen. Die Airline fliegt keine Ziele in Deutschland an.