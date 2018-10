IWF-Europadirektor Poul Thomsen ist gegen Mehrausgaben. Quelle: Simela Pantzartzi/ANA-MPA/dpa

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Länder mit hohem Schuldenstand in Europa aufgefordert, jetzt Puffer für schlechtere Zeiten zu bilden, statt Ausgaben zu erhöhen. Wirtschaftslage und Wachstum seien noch günstig, sagte Europa-Direktor Poul Thomsen bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Indonesien.



Thomsen sprach damit Italien an, das mehr neue Schulden aufnehmen will als zunächst geplant. Damit würde der Gesamtschuldenstand auf 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ansteigen.