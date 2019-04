Mit Hoch "Irmelin" kommt der Frühling zurück. Archivbild

Quelle: Thomas Warnack/dpa

Pünktlich zum Wochenende ist in Deutschland wieder sonniges Frühlingswetter zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, werden ab Freitag deutlich mildere Temperaturen erwartet. Die kratzen am Samstag sogar an der 20-Grad-Marke. Auch die Sonne lässt sich wieder öfter blicken.



Grund dafür ist Hoch "Irmelin", das sich im Laufe der kommenden Tage weiter nach Mitteleuropa verlagert. Am Donnerstag sagt der DWD noch einen wolkenverhangenen Himmel voraus.