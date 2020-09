Hühner auf einer Wiese.

Nach drei Jahren ist die Vogelgrippe wieder in Tschechien aufgetaucht. Der hochansteckende Subtyp H5N8 sei in einem Kleinzuchtbetrieb in der Stadt Stepanov nad Svratkou aufgetreten, teilte die Veterinärbehörde mit. Der Virus sei wahrscheinlich durch freilebende Wasservögel eingeschleppt worden.



Sechs Hühner seien gestorben. Der Rest des kleinen Bestandes werde getötet. Um den Seuchenherd wurde eine drei Kilometer große Schutzzone erstellt. Zuvor waren Fälle aus Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien gemeldet worden.