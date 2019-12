Brennendes Hochhaus in Presov.

Quelle: Frantisek Ivan/TASR/dpa

Eine Gasexplosion hat einen Brand in einem zwölfstöckigen Wohnhaus in der Slowakei ausgelöst. Bei dem Brand in der drittgrößten slowakischen Stadt Presov kamen mindesten fünf Menschen ums Leben und mehr als 40 weitere wurden verletzt, teilte die Feuerwehr mit.



Unklar ist noch, ob sich in den obersten Stockwerken weitere Tote befinden. Dorthin konnte die Feuerwehr zunächst nicht vordringen, weil das Treppenhaus ebenso wie das Dach eingestürzt waren. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.