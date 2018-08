Die letzten Zentimeter der Hochmoselbrücke sind geschafft. Quelle: Thomas Frey/dpa

Der Stahlüberbau der riesigen Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig hat seine Endposition erreicht. Damit steht die größte Brücke, die derzeit in Europa gebaut wird: Sie ist bis zu 160 Meter hoch und überspannt das Moseltal auf 1,7 Kilometern Länge.



"Das ist ein Brückenschlag der Superlative - für die Region, für Deutschland und für Europa", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an der Baustelle. Vom Herbst 2019 an sollen rund 25.000 Fahrzeuge pro Tag über die Mega-Brücke fahren.