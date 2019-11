Doch das gigantische Projekt im schönsten Teil des Moseltals ist bis heute hoch umstritten. Als vor über 40 Jahren die ersten Planungen begannen, war es großes Thema in der Region. Die Meinung der Anwohner war von Anfang an geteilt. Dann war kein Geld da, die Pläne landeten in der Schublade. 30 Jahre später wurden sie wieder hervorgeholt. Eine Bürgerinitiative kämpfte jahrelang gegen das Projekt Hochmoselübergang. Doch nach acht Jahren Bauzeit haben sich selbst die Anwohner von Zeltingen-Rachtig in direkter Nähe der Riesenpfeiler mit dem Leben unter der Brücke abgefunden.