Bundeskanzler Sebastian Kurz triumphiert in Österreich.

Quelle: Lukas Huter/APA/dpa

In Österreich hat die konservative ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz nach einer Hochrechnung die Europawahl deutlich gewonnen. Sie kommt demnach auf 34,9 Prozent (plus 7,9 Prozentpunkte). Die rechte FPÖ büßt 2,5 Prozentpunkte ein und erreicht 17,2 Prozent.



Die SPÖ erhält knapp 23,4 Prozent und verliert damit leicht. Die Grünen kommen mit 14 Prozent nahe an ihr historisch bestes Ergebnis von 2014 heran, als sie 14,5 Prozent erhielten. Die liberalen Neos liegen erneut bei 8,7 Prozent.