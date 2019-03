Der Komiker und Polit-Neuling Wladimir Selenski hat nach ersten Prognosen die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewonnen. Er kam auf 30,4 Prozent der Stimmen und muss damit in eine Stichwahl, wie aus den Nachwahlbefragungen zweier Institute am Sonntag hervorging. Sein Gegner dürfte dabei der Amtsinhaber Petro Poroschenko sein, der diesen ersten Daten zufolge 17,8 Prozent der Stimmen erreichte. Die frühere Regierungschefin Julia Timoschenko lag mit 14,2 Prozent auf dem dritten Platz.