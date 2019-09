Landtagswahl Brandenburg: Hochrechnung

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen

Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD laut Hochrechnung mit 26,4 Prozent stärkste Kraft geworden. Nur knapp dahinter landet die AfD mit 24,5 Prozent. Die CDU kommt auf 15,5 Prozent, die Linke auf 10,6 Prozent, beide verlieren damit laut der Hochrechnung im Vergleich zur letzten Wahl 2014. Die Grünen erhalten 9,9 Prozent.



Bei BVB/Freie Wähler wird es mit 5,0 Prozent knapp mit dem Einzug in den Landtag. Die FDP ist mit 4,2 Prozent nicht im Landtag in Potsdam vertreten.