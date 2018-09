Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

In der Hochschulförderung erhalten 34 Universitäten insgesamt fast 2,7 Milliarden Euro von Bund und Ländern. Sie bilden 57 so genannte Exzellenzcluster, die in einem aufwenigen Verfahren für eine Förderung ihrer Projekte ausgewählt wurden, wie Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Bonn mitteilte.



Die meisten bewilligten Förderanträge gingen an die Uni Bonn, die Ludwig-Maximilian-Universität und die Technische Universität München, sowie die Berliner Hochschulen FU und HU.